Schützen in Alfter : Vereinsheim wird umfassend saniert

Alfter Das Vereinsheim der Alfterer Schützen soll bald in neuem Glanz erstrahlen. Dabei hilft auch das Land NRW.

1848 gegründet und die ersten Jahrzehnte an der Straße Görreshöhle untergebracht, sind die Schützen seit 1958 an der Straße Görreshof beheimatet. 1988 und 1992 wurden auf dem 1000 Quadratmeter großen Areal zusätzliche Gebäude errichtet. Nun sind die Wände teilweise rissig, die Heizung defekt, die Sanitäranlagen veraltet und die Elektrik nicht mehr auf dem neuesten Stand.

„Mit dieser Maßnahme wollen wir den Verein in die Zukunft führen“, sagt Brudermeisterin Gabi Haag. „Viele Vereinsmitglieder bieten auch fortwährend ihre Hilfe an oder kommen spontan vorbei, wenn diese erforderlich ist“, sagt der zweite Brudermeister Peter Schumacher, der als Bauleiter für die Planung, den Einsatz der Gewerke und den Ablauf verantwortlich ist.

Dennoch muss der Verein immer noch 50 000 Euro aufbringen – eine schwierige Aufgabe, „gerade in Zeiten von Corona, in der alle unsere Veranstaltungen und damit unsere Einnahmen weggebrochen sind. Daher sind wir auf Sponsoren angewiesen“, so Haag.

Insgesamt preisgünstiger wird es durch die erhebliche Eigenleistung der Mitglieder, die zum Beispiel die Holzdecke in den Toiletten einbauen. Sie alle freuen sich jetzt schon auf die neuen Bahnen für Luftgewehr und Kleinkaliber, die im März aufgebaut werden sollen. Dann kann jeder Schuss per Computer aufgezeichnet und die Ergebnisse von Wettbewerben im Auswertungsraum verfolgt werden. „Es wäre schön, wenn wir die Einweihung an unserem Frühlingsfest durchführen könnten“, so Haag. trs