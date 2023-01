Unfall in Bornheim-Walberberg : Autofahrerin erfasst Radfahrer und fährt davon

Bornheim-Walberberg Ein 14-jähriger Fahrradfahrer ist in Bornheim-Walberberg von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Die Fahrerin fuhr anschließend ohne Angaben zu ihrer Person weiter. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen in Bornheim-Walberberg einen 14-jährigen Radfahrer erfasst, hat sich nur kurz bei dem Jugendlichen erkundet und ist dann davongefahren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 14-Jährige nach eigenen Angaben gegen 8 Uhr auf dem Fahrradweg entlang der L183. An der Einmündung zur Dominikanerstraße sei ihm dann ein grauer Kleinwagen, der nach rechts auf die Landstraße habe einbiegen wollen, in die linke Seite des Fahrrades gefahren. Bei dem Auto handelt es sich möglicherweise um einen Toyota. Der Junge wurde auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen und stürzte.