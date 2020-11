Wasserstoffflasche undicht : Europaschule in Bornheim musste evakuiert werden

Die Feuerwehr hat die Wasserstoffflasche aus dem Gebäude befördert. Foto: Axel Vogel

Bornheim Ausschließlich Lehrer haben sich am Freitagmorgen in der Europaschule in Bornheim aufgehalten, als der Alarm wegen einer undichten Wasserstoffflasche ausgelöst wurde. Die Feuerwehr ist im Einsatz.



Am Freitagmorgen musste die Europaschule in Bornheim geräumt werden, da eine Zehn-Liter-Wasserstoffflasche undicht war. Offenbar haben sich zu dem Zeitpunkt keine Schüler in dem Gebäude aufgehalten, da rund 100 Lehrer dort an einer internen Fortbildung teilgenommen haben. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Alarm von Lehrern ausgelöst, die sich im Chemieraum aufgehalten hatten, um einen Vorstellungsfilm über die Schule im Rahmen eines virtuellen Tags der offenen Tür zu drehen.

Nachdem der Alarm ausgelöst worden war, habe sich das Kollegium eigenständig und geordnet aus dem Gebäude bewegt. Auf der Anfahrt ging die Bornheimer Feuerwehr noch von austretendem Sauerstoff aus, bei Eintreffen wurde sie jedoch seitens der Schule darüber informiert, dass es sich um Wasserstoff handele. Deshalb erhöhte die Feuerwehr die Warnstufe. „Das ist ein explosiver und stark brennbarer Stoff“, erklärt Einsatzleiter Wolfgang Breuer. Rund 40 Kräfte seien im Einsatz.

