Folgen der Corona-Pandemie : Bornheimer Gewerbeverein sagt Frühlingsfest ab

Bornheim Mitte Mai hätte das Frühlingsfest in Bornheim-Ort stattfinden sollen. Nun hat der Gewerbeverein es abgesagt. Der Grund sind Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Das Frühlingsfest in Bornheim-Ort fällt auch in diesem Jahr aus. Das teilte der Vorstand des Bornheimer Gewerbevereins jetzt in einem Schreiben an die Mitglieder und Partner des Vereins mit. Zwar ließen die aktuellen Corona-Regelungen die Veranstaltung zu, die am Sonntag, 15. Mai, hätte stattfinden sollen, allerdings sind es Folgen der Pandemie, die dem Fest nun einen Strich durch die Rechnung machen.