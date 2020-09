Mehr als zwei Wochen vermisst : Schwangere 15-Jährige aus Bornheim wohlbehalten aufgefunden

Bornheim Eine 15-Jährige aus Bornheim wurde vermisst. Die schwangere Jugendliche wurde für mehr als zwei Wochen nicht gesehen. Jetzt nimmt die Polizei die Fahndung zurück.

Eine vermisste 15-Jährige aus Bornheim wurde am 31. August wohlbehalten in einer Wohnung in Bergisch Gladbach aufgefunden. Anschließend wurde sie in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.