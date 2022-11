Entlastung für vielbefahrene Kreuzung in Bornheim : Hersel soll eine Umgehungsstraße bekommen

An der Kreuzung Roisdorfer Straße (L118) /Elbestraße (L300) /Stadtbahngleise der Linie 16 staut sich der Verkehr oft bis in die Straßen zurück. Foto: Axel Vogel

Bornheim-Hersel Seit Längerem gibt es Überlegungen zu einer Umgehungsstraße in Hersel. Nun ist deren Bau einen Schritt vorangekommen. Das ist geplant.

Der Bau einer Umgehungsstraße in Hersel ist ein Stück näher gerückt. Bereits seit 2018 ist die Straße Thema in den politischen Gremien der Stadt Bornheim. Hintergrund ist der Umstand, dass sich der Verkehr an der Kreuzung Roisdorfer Straße (L118) /Elbestraße (L300) /Stadtbahngleise der Linie 16 teils weit in die Straßen zurückstaut, wenn die Schranke geschlossen ist. Die Kreuzung ist völlig überlastet und es besteht zudem die Gefahr, dass die veraltete Schrankentechnik den Geist aufgibt und möglicherweise nicht ohne Weitere repariert werden kann.