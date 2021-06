Spielsucht als Ursache : Männer gestehen Überfall auf Spielhalle in Bornheim

Bonn/Bornheim 2800 Euro erbeuteten die Täter bei einem Überfall auf eine Spielhalle in Bornheim. Ein Angeklagter wollte sich verlorenes Geld zurückholen. Vor Gericht gestanden die Angeklagten die Tat.

Es war alles geplant: Nachts um 1 Uhr, in der Spielhalle in Bornheim war nicht mehr viel los, ging einer der Gäste unbemerkt zur Hintertür und ließ einen bis auf die Augen schwarz vermummten Räuber rein: „Geld her, alles Geld her!“, brüllte der bewaffnete Täter den Mitarbeiter der Spielhalle an und bedrohte ihn mit einem Messer.

Anklage: Erpressung und Raub

Spielsucht als Erklärung

Zunächst habe es sogar die Idee gegeben, eine Juwelierin zu überfallen, die täglich „mit zwei dicken Koffern voller Schmuck“ ihr Ladenlokal verlasse. Aber das habe er abgelehnt. Dann die Spielhallen-Idee: Sein Dealer habe ihn unter Koks gesetzt und ihm sämtliche Raubutensilien von der Waffe bis zur Sturmhaube in einer Plastiktasche in dessen Keller deponiert. Von dort aus sei er nachts zu Fuß zur Spielhalle gegangen, die keine 300 Meter entfernt lag. Die Beute habe er später ungezählt dem Komplizen überreicht, er habe gerade mal 300 Euro und etwas Kokain bekommen.

Der 42-jährige Angeklagte, seit vielen Jahren spielsüchtig, ließ über seinen Verteidiger erklären, dass er in den Tagen zuvor viel Geld just in dieser Spielhalle verloren hatte. Darüber sei er „so traurig, so verzweifelt“ gewesen sei, dass er beschloss, es sich wieder zurückzuholen. Da er nicht „mutig“ sei, habe er den Part des Gastes übernommen und dem Jüngeren, der auch dringend Geld brauchte, die Rolle an der Front überlassen. Deswegen auch habe er von der 2800-Euro-Beute weniger als die Hälfte bekommen.