Ortsgespräche in der Kaiserhalle Norbert Lammert spricht in Bornheim über 40 Jahre Politikbetrieb

Noch heute denkt der Vollblutpolitiker ab und zu noch an seine erste Fraktionssitzung im Bonner Tulpenweg. Da er bis dahin nur Ausschüsse und Fraktionssitzungen in der Kommunalpolitik gewöhnt war, „erinnerten mich die 250 Abgeordneten eher an eine Kundgebung“. Von damals bis heute habe sich die Debattenkultur im Bundestag schon verändert, konstatierte er. Das liege an der Veränderung der Gesellschaft, die sich in der Zusammensetzung des Parlaments spiegele. „Als die Grünen ins Parlament einzogen, gab es einen Zivilisationsbruch. Von der Kleidung bis zum Sprachstil zeigte sich das in wenigen Wochen“, machte Lammert deutlich. Er beobachte außerdem seit dem Fall der Mauer ein Ausbluten der Demokratien in den westlichen Staaten. In dem Zusammenhang sprach er den „Sturm auf den Reichstag“ im Zuge der Corona-Demonstrationen an, mehr Fanatismus werde da deutlich. Als einen möglichen Grund dafür gab er die weitverbreitete Nutzung digitaler Plattformen an, denn dort suche man sich die Informationen aus, die einem zusagen.