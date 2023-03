Schottergärten im Rhein-Sieg-Kreis BUND will Vorgarten-Polizei gegen „Gärten des Grauens“

Sie gelten als „Gärten des Grauens“, speichern Hitze im Sommer und tragen nichts dazu bei, um Regenwasser aufzunehmen: Schottervorgärten hat auch die Landesregierung den Kampf angesagt. NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) hat im vergangenen Sommer angekündigt, die entsprechenden Gesetze nachzuschärfen. Die Landesbauordnung schreibt tatsächlich seit 2018 vor, dass Grundstücksbereiche, die nicht bebaut sind und auch nicht als Zugangswege oder Garagenplätze genutzt werden, "wasseraufnahmefähig zu belassen" sowie "zu begrünen und zu bepflanzen" sind. Darauf beruft sich der BUND in seinem Antrag an den Kreisausschuss, der der Forderung am Montag indes nicht folgte.