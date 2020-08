Polizei veröffentlicht Foto : Schwangere 15-Jährige aus Bornheim wird vermisst

Die Polizei sucht eine 15-Jährige aus Bornheim, die seit Mittwoch verschwunden ist. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Bornheim Die 15-jährige Jennifer K. wird vermisst. Die schwangere Jugendliche lebt in einer Jugendhilfeeinrichtung in Bornheim und wurde zuletzt am Mittwoch gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.



Die Polizei sucht mit Hilfe eines Fotos nach Jennifer K. aus Bornheim. Die 15-Jährige ist schwanger und lebt in Bornheim in einer Jugendhilfeeinrichtung, sie stammt aus Bergisch Gladbach. Zuletzt gesehen wurde sie am Mittwoch.

Die 15-jährige Jennifer K. aus Bornheim wird vermisst. Foto: Polizei Bonn

Wie die Polizei Bonn am Freitag mitteilte, kann eine Eigengefährdung der 15-Jährigen aus Bornheim nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung und hat ein Foto der Vermissten veröffentlicht. Anlaufadressen von Jennifer K. in Bergisch Gladbach seien bereits überprüft worden.

Jennifer K. ist 1,49 Meter groß und kräftig. Sie hat dunkle Haare, vermutlich zu einem Zopf gebunden. Die Vermisste trug zuletzt ein langes, schwarzes Kleid sowie rot-schwarze Turnschuhe von Nike. Außerdem hat sie vermutlich eine kleine Handtasche dabei.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

(ga)