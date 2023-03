Desolate Finanzlage Politiker in Alfter diskutieren über Spar-Vorhaben

Die Elternbeiträge für den offenen Ganztag (OGS) steigen. Um die 100.000 Euro an zusätzlichen Einnahmen erhofft sich die Gemeinde durch die Erhöhung, um so Heinrich „einigermaßen kostendeckend zu arbeiten“. Dennoch bleibt ein Defizit von 80.000 Euro, das sich durch die Entscheidung des Ausschusses noch um weitere 8.000 Euro erhöht. Denn die Fraktionen wollten für das Elterneinkommen bis 37.000 Euro die von der Verwaltung vorgegebenen 70 Euro fürs erste Kind nicht mittragen. Die Beiträge sind nach Einkommen der Eltern gestaffelt. Bis 25.000 Euro Jahreseinkommen zahlen Eltern keine Gebühren, ab 37.000 Euro nun 65 Euro im Monat, für das zweite zu betreuende Kind sind 50 Prozent zu zahlen, Gutverdiener über 100.000 Euro zahlen mit 221 Euro den Maximalbetrag, der als Beitragsbemessungsgrenze vom Gesetzgeber festgelegt wurde. Zuzüglich steigen die Beiträge jedes Jahr um weitere zwei Prozent. Ob es dabei bleiben wird, soll in drei Jahren noch einmal überprüft werden. „Eine Steigerung bei 37.000 Euro von 17 Prozent plus der zwei Prozent, können wir nicht mittragen“ machte Lanzrath (SPD) deutlich. Dass die Regelung auf lange Sicht greifen wird, bezweifelte Heinrich. „In den nächsten Jahren kommen hohe Investitionen und der Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz auf uns zu. Da müssen wir noch einmal überlegen“. Wo eingespart beziehungsweise Maßnahmen verschoben werden, wird im Lenkungskreis in den nächsten Monaten diskutiert werden. Da soll alles auf dem Prüfstand stehen, unter anderem auch eine Erhöhung der Friedhofsgebühren und eine Reduzierung von Personal- und Sachkosten in der Verwaltung. Auch an den Ausgaben im Rahmen des ISEKs (Integriertes Städtebauliches Entwicklungs Konzept) könnte der Rotstift angesetzt werden. Damit würden die Sanierung von Schlosspark und Entree, die Neugestaltung Dorfplatzes, des Herrenwingert, Fassaden- und Hofprogramm nur noch sehr eingeschränkt umgesetzt werden können.