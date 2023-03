Friedenslauf in Verdun Rheinbacher Schüler laufen für den Frieden

Rheinbach · Was kann man als Jugendlicher für den Frieden tun? Zunächst einmal einmal sehen, was der Krieg anrichtet. Rheinbacher Schüler werden am Wochenende in Verdun diese Erfahrung machen.

22.03.2023, 18:00 Uhr

16 Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums Rheinbach laufen am Wochenende in Verdun für den Frieden. Foto: Axel Vogel