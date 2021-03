Feuerwehr im Einsatz : Elektrogerät brannte in Meckenheimer Wohnung

Ein Elektrogerät brannte in einer Dachgeschosswohnung in Meckenheim. Foto: GA

Meckenheim Am Mittwoch brannte in einer Meckenheimer Wohnung ein Elektrogerät. Die Feuerwehr war vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Am Mittwochabend kam es gegen 19 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung im Hermann-Ehlers-Weg in Meckenheim. Wie eine Sprecherin der Stadt Meckenheim zunächst mitteilte, sei ein Feuer bei Handwerksarbeiten in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Die Wohnung sei derzeit nicht bewohnt.