16-Jähriger verletzt : Bewährungsstrafe für Meckenheimer nach Angriff mit Glasaschenbecher

Ein Mann aus Meckenheim musste sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht in Rheinbach verantworten. Foto: dpa/Arne Dedert

Rheinbach/Meckenheim Ein 35-Jähriger aus Meckenheim soll einen Jugendlichen mit einem Glasaschenbecher attackiert haben. Das Amtsgericht Rheinbach hat den Mann jetzt zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Angeklagte bestreitet die Tat.

Acht Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf eine Bewährungszeit von drei Jahren, sowie 100 Sozialstunden sind die Strafe für einen Meckenheimer, weil er nach Ansicht des Amtsgerichts Rheinbach dem Sohn seiner Lebensgefährtin im September 2021 einen massiven Glasaschenbecher auf den Kopf geschlagen hat. Dadurch trug der 16-Jährige stark blutende Verletzungen am Kopf davon, die genäht werden mussten.

Wie der Jugendliche nun in der Verhandlung in Rheinbach zeigte, sind von den Verletzungen noch heute deutlich sichtbare Narben zu sehen. Es sei zwar „eine Augenblickstat“ gewesen, waren sich Staatsanwalt und Strafrichter einig. Allerdings war der 35-jährige Angeklagte bereits vorbestraft, und bei der Attacke auf den Jugendlichen habe es sich um „heftige Gewalt mit einem massiven Aschenbecher“ gehandelt, also um gefährliche Körperverletzung.