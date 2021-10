Drei Monate nach der Flut : So läuft der Wiederaufbau bei den Meckenheimer Schützen

So läuft der Wiederaufbau bei den Meckenheimer Schützen

In der Meckenheimer Schützenhalle liegen die Reste der Heizung. Dahinter stehen Präsident Matthias Klemmer (l.) und Vorstandsmitglied Ferdi Klick. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Viel Arbeit haben die Meckenheimer Schützen nach der Hochwasser-Katastrophe bereits in die Sanierung ihrer Halle gesteckt. Nun heißt es aber warten, bis es weitergehen kann. Ein Besuch vor Ort:

Doch die auseinander geschraubte Heizung im Schützensaal symbolisiert auch Aufbruch und Hoffnung. Was Hilbig, Präsident Matthias Klemmer und ihre Schützenbrüder in wochenlanger Arbeit zur Vorbereitung der Sanierung selbst leisten konnten, haben sie getan: etwa containerweise Putz abgestemmt und entsorgt, ebenso wie zerstörtes Inventar wie den Schießstand.

Spenden sichern das Durchhalten

Jetzt steht der Vorstand in den Startlöchern, um die staatlichen Fluthilfen zu beantragen. Dass die Schützen bislang durchhalten und etwa Bauschuttcontainer überhaupt bestellen können, liegt laut Klemmer unter anderem an Spenden: Kürzlich übergab etwa Irene Krüger vom Heimatverein 1000 Euro aus großer Verbundenheit zu den Schützen.

Wie berichtet, hat das Juli-Hochwasser auch historische Schützen- und Sportschützenvereine im Linkrheinischen schwer getroffen. Völlig verwüstet wurde die Anlage der Sportschützen Odendorf 1897 , ebenso wie die Schützenhalle der St. Sebastianus und St. Hubertus Schützenbruderschaft 1313 in Rheinbach.

Und auch an der Meckenheimer Schützenstraße geht seit Mitte Juli nichts mehr: kein Training, keine Wettkämpfe und insbesondere keine Veranstaltungen. Die Mieteinnahmen fehlten in der Vereinskasse schmerzlich, sagt Hilbig. Weh tut der Ausfall der Schützenhalle aber auch anderen Meckenheimer Vereinen – etwa der Prinzengarde, für die während der Session die Schützenhalle so etwas wie der Gürzenich ist.