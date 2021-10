Auto und Lastwagen kollidieren : A565 nach Unfall bei Meckenheim teilgesperrt

Auf der A565 hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Die A565 ist nach einem Unfall bei Meckenheim teilweise gesperrt. Ein Auto und ein Lastwagen waren dort am frühen Nachmittag zusammengestoßen.

Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am frühen Donnerstagnachmittag auf der A565 in Meckenheim ereignet. In Fahrtrichtung Bonn war kurz hinter der Anschlussstelle Merl ein Auto mit einem Lastwagen kollidiert.