Friedenskundgebung in Rheinbach : 300 Menschen zeigen sich am Himmeroder Wall solidarisch mit der Ukraine

300 Menschen zeigen sich am Himmeroder Wall solidarisch mit der Ukraine

Friedenskundgebung in Rheinbach

Die Landesfarben der Ukraine prägten am Freitagabend die Kundgebung in Rheinbach. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Bei einer Friedenskundgebung in Rheinbach haben die 300 Teilnehmer gegen den Krieg in der Ukraine protestiert. Eine geflüchtete Krankenschwester schilderte ihre Erlebnisse vor der Flucht.

Am 24. Februar 2022 haben russische Truppen und Söldner auf Befehl von Wladimir Putin die Ukraine angegriffen. Am gestrigen ersten Jahrestag des Kriegsbeginns mitten in Europa hatte die „Partnerschaft des Friedens“ zu einer Friedenskundgebung eingeladen, um sich gegen den Krieg zu positionieren und sich solidarisch mit dem ukrainischen Volk zu zeigen. Rund 300 Menschen waren auf den Himmeroder Wall gekommen, darunter auch sehr viele Erwachsene und Kinder aus der Ukraine, die vor dem Krieg flüchten und ihre Heimat verlassen mussten.