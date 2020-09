Einsatz An der Alten Molkerei : Drei Bauarbeiter nach Deckeneinsturz in Rheinbach verletzt

Rheinbach In Rheinbach sind drei Bauarbeiter verletzt worden. Beim Bau einer neuen Rewe-Filiale sind die Männer beim gießen einer Decke abgestürzt. Das Amt für Arbeitsschutz prüft jetzt die Baustelle.

Auf eineer Baustelle in Rheinbach ist es gegen 11.05 Uhr am Freitagvormittag zu einem Deckeneinsturz gekommen. Am Unglücksort An der Alten Molkerei wird derzeit an einem neuen REWE Center gebaut.