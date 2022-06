Fast 40 Millionen Euro Schäden : Rheinbach bringt Wiederaufbauplan auf den Weg

Am Rathaus in Rheinbach sind aufgrund der Flut Schäden entstanden. Die Sanierung und die dadurch notwendige Containeranlage sind im Wiederaufbauplan aufgelistet. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Bei der Flutkatastrophe 2021 sind in Rheinbach an der kommunalen Infrastruktur zahlreiche Schäden entstanden. Bei Schulneubauten und Sanierungen geht es nun weiter: Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich mit dem Wiederaufbauplan befasst.

In der Stadt Rheinbach geht es weiter mit dem Wiederaufbau nach der Flut. Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, im Stadtrat den Wiederaufbauplan beschließen zu lassen. Solche Pläne sind die Grundlage, damit die Kommunen Gelder aus dem Wiederaufbaufonds erhalten. Kommunale Schäden werden darüber zu 100 Prozent übernommen. Laut Wiederaufbauplan beträgt die Schadenssumme in Rheinbach rund 39,5 Millionen Euro.

Eine Herkulesaufgabe für die Verwaltung

Ein Jahr danach : In Rheinbach sind viele Schäden der Flut noch lange nicht behoben Die Schäden, die die Flutkatastrophe vor fast einem Jahr in Rheinbach angerichtet hat, sind noch lange nicht behoben. Betroffen sind unter anderem das Schützenhaus und der Campus der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Die Gebäude sind nach der Flut nicht mehr zu nutzen.

Für die Sanierungen am Rathaus ist beispielsweise eine Million Euro angesetzt. Rund 500.000 Euro für eine temporäre Bürocontaineranlage und mehr als 600.000 Euro für die Sanierung der EDV- und Notstromanlage kommen allein hier noch dazu. Große Posten sind besonders in Flerzheim vorgesehen. Mehr als acht Millionen Euro stehen im Plan für eine neue Grundschule. Ein Neubau ist hier günstiger als eine umfangreiche Sanierung. Die so notwendige Interimslösung für die Schülerinnen und Schüler ist mit rund 800.000 Euro eingeplant. Für eine neue Turnhalle in Flerzheim sind 6,4 Millionen Euro angesetzt.