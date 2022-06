Nach der Flut in Rheinbach : Kinder ziehen wieder in ihre Kita ein

Rheinbach-Flerzheim Fast einen Meter stand die katholische Kindertagesstätte im Rheinbacher Stadtteiler Flerzheim am 14./15. Juli 2021 unter Wasser. Sie musste kernsaniert werden. Jetzt sind die Kinder wieder eingezogen.

Die kleinen Bären ziehen sich in den Dachsbau zurück, die Igel finden im Baumhaus ihre Ruhe. Nein, das ist kein Text über Verhaltensauffälligkeiten in der Tierwelt. Tanja Bünk, die Leiterin der katholischen Kindertagesstätte Sankt Ursula in Flerzheim, hat ihre 42 Schützlinge in zwei Gruppen aufgeteilt: die Bärengruppe und die Igelgruppe. Nun konnten die Kinder das Haus, das in der Flut vom 14./15. Juli 2021 so stark beschädigt wurde, dass es entkernt werden musste, wieder beziehen.