Oldtimer-Festival : Rheinbach Classics wegen Corona-Pandemie erneut abgesagt

Rheinbach Das traditionelle Oldtimer-Festival in Rheinbach fällt dieses Jahr erneut der Corona-Pandemie zum Opfer. Die gute Nachricht: Ein Termin für 2022 steht bereits.

Die großen Festivals wie Rock am Ring haben kürzlich den Anfang gemacht, nun ziehen die Rheinbach Classics nach: Das Oldtimer-Festival in Rheinbach wird 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das gaben die Veranstalter am Montagnachmittag bekannt. Es hätte wie jedes Jahr am dritten Wochenende im Juli stattgefunden.