Nach Explosion im Obergeschoss eines Rheinbacher Einfamilienhauses : Weitere explosive Substanzen in Brühl sichergestellt

Rheinbach Die Polizei hat die Brühler Wohnung des Mannes durchsucht, der im Haus seines Vaters in Rheinbach mit Chemikalien experimentiert hatte. Dabei wurden weitere Substanzen sichergestellt.

Nach der Explosion in einer Rheinbacher Wohnung am Freitagmorgen hat die Bonner Polizei bei einer weiteren Durchsuchungsaktion in Brühl in der Nacht zu Samstag weitere Chemikalien und Substanzen sichergestellt. Durchgeführt hatten diese Durchsuchung Kriminalbeamte der Bonner Polizei und Spezialkräfte des Entschärferdienstes der Bundespolizei.