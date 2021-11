Zehnseitiges Papier mit Plänen : CDU und Grüne kooperien im Rheinbacher Stadtrat

Rheinbach Eigentlich war die Rheinbacher CDU nach der Kommunalwahl abgemeldet. Nun gestaltet die Union wieder mit, zusammen mit den Grünen. Das haben die Parteien vor.

Über Jahrzehnte bestimmte die CDU die Politik in Rheinbach, stellte stets den Bürgermeister. Bis zur Kommunalwahl 2020. Die internen Streitereien der Jahre zuvor bescherten den Verlust der absoluten Mehrheit im Stadtrat. Und SPD, Grüne, FDP und UWG setzten ihren parteilosen Bürgermeisterkandidaten Ludger Banken gegen CDU-Mann Oliver Wolf durch. Die CDU schien also in Rheinbach auf Jahre weg vom Fenster zu sein. Die anderen Fraktionen hätten gegen die CDU ihre Projekte durchbringen können. Einigkeit vorausgesetzt.