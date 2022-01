Hochwasser in Swisttal : 100 Jahre alte Krippe aus der Flut gerettet

Sechs Monate nach der Katastrophe : Alltagsleben in einer Baustelle 100 Tage nach der Flut zeigte des Ehepaar Meis aus Odendorf, was nach dem Hochwasser in seinem Haus an der Orbachstraße alles zu tun ist. Ein halbes Jahr nach der Katastrophe geben sie noch einmal Einblick in den aktuellen Stand der Arbeiten.