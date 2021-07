Aufräumen auf dem Spiessenhof : Große Hilfsbereitschaft auf Pferdehof in Swisttal-Miel

Johann und Margarethe Neudorf betreiben den Spiessenhof und sind dankbar über die große Hilfsbereitschaft. Foto: Ralf Klodt

Swisttal Der Spiessenhof in Swisttal-Miel wurde in Folge des Starkregens überschwemmt und stand zwischenzeitlich unter Wasser. Die Pferde konnten dank großer Hilfsbereitschaft gerettet werden. Auch am Wochenende packten Helfer mit an.



Johann und Margarethe Neudorf können ihre Dankbarkeit am Sonntag kaum in Worte fassen. Ihr Hof, der Spiessenhof im Swisttaler Ortsteil Miel, stand nach dem Starkregen komplett unter Wasser. Auf dem Hof war auch am Wochenende noch entsprechend viel zu tun, um die Ställe wieder so weit herzurichten, dass die Pferde zurück auf den Hof können.

Über Facebook haben sich einige freiwillige Helfer organisiert, die am Samstag und am Sonntag bei den Aufräumarbeiten mit angepackt haben. Rund 30 Helfer seien an beiden Tagen jeweils vor Ort gewesen, um beim Aufräumen zu helfen, berichten die beiden Inhaber.

Guido und Anette Gemein aus Königswinter haben am Wochenende auf dem Spiessenhof mit angepackt. Foto: Ralf Klodt

Auf dem Hof sind acht Pferde untergebracht. Nachdem das Paar am Mittwochabend die eigenen Kinder im Alter von sechs, sieben und neuen Jahren in Sicherheit gebracht hatte, lag ihnen alles daran, auch die Pferde zu retten. Mit Hilfe von Nachbarn sei es ihnen gelungen, die acht Pferde vom Paddock zu holen, der bereits brusthoch unter Wasser stand, erzählen die beiden.

Zuvor sei alles unheimlich schnell gegangen. Am nahegelegenen Bach sei ein kleiner Damm gebrochen, erzählt Johann Neudorf. „Unser Teich ist innerhalb von zwei Minuten voll gewesen.“ Kurze Zeit später stand ihnen das Wasser auf dem Hof schon bis zu den Knien.