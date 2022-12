Advent in Swisttal-Buschhoven : Wenn der Stammtisch den Weihnachtsmarkt organisiert

Weihnachtsmärkte in der Zeit der Krisen : Wie Meckenheim beim Zintemaat aus der Not eine Tugend gemacht hat Weil nicht genug Buden zu bekommen waren, stellten die Organisatoren des Zintemaats in Meckenheim ein Festzelt für die Verkaufsstände auf dem Meckenheimer Kirchplatz auf. Wie die Aussteller das fanden und was auf dem Markt von der Preisexplosion zu spüren war.