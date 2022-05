Klimafolgenanpassungskonzept : Wie sich Swisttal auf den Klimawandel vorbereitet

Swisttal Um die Auswirkungen des Klimawandels bei zukünftigen Planungen im Blick zu halten, haben die linksrheinschen Kommunen ein Klimafolgenanpassungskonzept entwickeln lassen. Auch Swisttal wird bei kommenden Projekten die darin vorgeschlagenen Maßnahmen berücksichtigen.

Schottergärten und Parkplatzsuche sind Probleme in Heimerzheim

Zum Stichwort Hitzereduzierung wird im Konzept für Swisttal beispielsweise darauf hingewiesen, dass Schottergärten zunehmen. So gebe es etwa in Heimerzheim im Neubaugebiet Kammerfeld/Am alten Sägewerk mehr als 90 Prozent Stein- und Schottervorgärten sowie massenhaft Versiegelung der Flächen. Hier müsse in erster Linie über ein Verbot nachgedacht werden. „Und wenn das nicht hilft über eine Besteuerung. Es gibt bereits Städte, die diesbezüglich agieren“, so die Empfehlung.

In Odendorf braucht der Orbach mehr Platz für den Abfluss

Für Odendorf wird die starke Begradigung des Orbachs im Ort als großes Problem identifiziert. Entlang der Orbachstraße sollte daher über mobilen Hochwasserschutz nachgedacht werden. Am Ortsausgang von Odendorf habe sich nach der Flut gezeigt, dass das Bachbett an der Orbachstraße zu schmal war, um den Abfluss zu gewährleisten. Es sollte verbreitert und vertieft werden. Zudem sei bei der Eisenbahnbrücke über den Orbach der Durchlass zu klein, was auch eine Ursache für die Fluthöhe am 14. Juli 2021 in Odendorf gewesen sein dürfe, so die Erläuterung in der Karte. Um zukünftige Überschwemmungen zu begrenzen, sei es unbedingt erforderlich, die Abflussmenge aus dem Ort heraus zu vergrößern. Zudem wird als Maßnahme gegen Starkregenprobleme vorgeschlagen, auf einer Fläche zwischen Odendorf, L266 und Orbach einen Versickerungs- und Schwammbereich anzulegen. Für den Ortskern von Buschhoven wird, wie auch allgemein für Ortskerne, zur Hitzereduzierung weißer Asphalt oder Anstrich empfohlen. Das Glasdach der Konstruktion auf dem Toniusplatz biete sich für Solarpaneele an. Der so gewonnene Strom könnte dann eine Pumpe betreiben, die Wasser für einen kleinen Brunnen oder auch zur Bewässerung von Anpflanzungen liefern würde. sax