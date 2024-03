Von Lennon bis Lindenberg Benefizkonzert in Wachtberg sammelt Geld für den Frieden

Nach einer Pandemiepause hatte der Lions Club seine bewährte Konzertreihe im vergangenen Jahr mit Gospels von „Joy ’n’ Glory“ wieder aufgenommen. Der Gesangverein „Cäcilia“ Queckenberg verbindet bei seinen Shows Pop-, Rock- und Unterhaltungsmusik mit Chorgesang. In den vergangenen Jahren gab es Programme zu „The best of ESC“, „ABBA – we have a dream“ , „80er-Jahre Kassetten-Hits“ und zuletzt 2023 für ein Friedenskonzert im Stadttheater Rheinbach. „Obwohl der Name des Chores etwas altbacken anmutet, darf sich das Publikum auf eine Chor-Show mit spezieller Ton- und Lichttechnik freuen“, kündigt Mieth-Leichsenring. Der Show-Chor präsentiert beim Benefizkonzert Songs rund um das Thema Frieden, zum Beispiel von Nicole, Michael Jackson, Marius Müller-Westernhagen, Udo Jürgens, John Lennon und Udo Lindenberg.