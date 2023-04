Fotomotive im Frühling Kirschblüte gibt es auch in Wachtberg

Eine Kirschblüte, die zu frühlingshaften Fotos animiert, gibt es nicht nur in der Bonner Altstadt. Auch auf dem Rodderberg in Niederbachem stehen die Bäume zurzeit in voller Blüte. Wer den Kraterrundweg nimmt, wird an der Vulkanstraße fündig. Der Blick vom Drachenfelser Ländchen Richtung Drachenfels ist im Frühling besonders reizvoll.