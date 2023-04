Vorlesetag in Wachtberg Rekordbeteiligung in allen Altersklassen

„Man darf also gespannt sein“, sagt Dresen. „Bei den Vorlesepaten genauso wie bei den Kindern und Jugendlichen, beim Büchereiverbund genauso wie bei den Büchereien in Wachtberg, deren Ausleihzahlen in den Tagen nach dem Welttag des Buches wohl in ungeahnte Höhen schnellen werden.“