Neues Dienstsiegel für die Gemeinde Wachtberg : Der Drachen hat jetzt mehr Kontur

Gemeinde bildet Erzieher selbst aus : Kita-Personal in Wachtberg dringend gesucht Am liebsten vorgestern hätte Fachbereichsleiterin Sabine Radermacher zwei Stellen in den kommunalen Kitas in Wachtberg besetzt. Allein es mangelt ihr an geeigneten Bewerbungen. Deshalb bildet die Gemeinde Erzieherinnen und Erzieher immer mehr selbst aus und übernimmt auch Zusatzkosten.