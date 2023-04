Investition in den Nahverkehr Halbzeit beim barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in Wachtberg

Lang ist die Liste der bereits beidseitig ausgebauten Haltestellen: Einkaufszentrum, Seniorenpark und Rathaus in Berkum; Burgstraße in Villiprott; Kirche, Wachtbergweg und Zwischen den Hüllen in Villip; Kapelle und Köllenhof in Ließem; Huppenberg in Pech; Zum Rheintal und Institut in Werthhoven; Kirche in Adendorf; Austraße in Niederbachem; Heidegartenweg in Holzem; Berkumer Weg und Hermesgarten in Gimmersdorf.