Wachtberger Ferienfreizeit : Keine Angst vorm großen Bühnenauftritt

Wachtberg-Berkum Die Wachtberger Ferienfreizeit hat zwar im diesem Jahr weniger Teilnehmer, aber beim vielfältigen Programm machen die Organisatoren keine Abstriche. Claudia Schmidt, Jugendfachkraft der Gemeinde, zieht eine positive Bilanz.

Bei so vielen Menschen auf einem Haufen seien Organisation und das Engagement der Betreuer und Helfer der Angelpunkt, sagt Schmidt. In zwei Blöcken waren immer rund 15 Kinder in acht Gruppen aufgeteilt. Wenn nicht gerade ein Sonderprogramm wie ein Ausflug in den Klotti-Park, den Zoo in Neuwied oder die traditionelle Übernachtung anstand, haben die 16 bis 29 Jahre alten Betreuer ein Gruppenprogramm zusammengestellt. „Das kann ganz unterschiedlich sein“, so Schmidt. Wie die ebenfalls für alle organisierte Wachtbergrallye passen die Macher das Angebot an das Alter der Kinder und an die Möglichkeiten vor Ort an. „Das können Gruppenspiele sein, andere batiken oder machen einen Ausflug in den Wald“, beschreibt die Jugendfachkraft das Angebot.