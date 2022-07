Streitbarer Lautsprecher : Afghanistan-Experte zu Gast in Villip

Villip Afghanistan-Experte Reinhard Erös spricht auf Einladung des Militärhistorischen Arbeitskreises Bonn-Rheinbach über Geschichte und Entwicklung des Landes. Zwischen drastischen Vorwürfen gegen den Westen blitzt die Liebe zum Land durch. In Wachtberg sind seit 2021 mindestens 15 Menschen untergekommen, die aus Afghanistan fliehen mussten.

Spätestens nach einer guten Stunde tritt Reinhard Erös den Beweis an, dass er kein großer Freund von Zurückhaltung ist, wenn es um sein Herzensthema geht. So hat der Afghanistan-Experte bei seinem Auftritt im Saal des Hotel Görres in Villip direkte Worte übrig für einen Besucher, der sich eine Mahlzeit an den Tisch bestellt hat: „Sie wollen doch nicht etwa etwas essen, wenn ich gleich Fotos von Verletzten und Toten zeige?“ Die Mahlzeit verschwindet daraufhin vom Tisch, die direkte Ansprache und die scharfen Formulierungen des ehemaligen Bundesoffiziers bleiben neben seiner Expertise die Konstanten dieses Abends.

Mit kräftiger Stimme zeichnet Erös auf Einladung des Militärhistorischen Arbeitskreises (MHAK) Bonn-Rheinbach an diesem Abend vor rund 40 Gästen die Geschichte des zerrütteten Landes nach. Dabei hilft ihm vor allem die Erfahrung aus zahlreichen Vor-Ort-Einsätzen als Mediziner in den vergangenen rund 35 Jahren, bei denen er sich auf sämtlichen Ebenen in die Lebenswirklichkeit des Landes vertieft zu haben scheint. „Anders als etwa viele Minister und Bundeswehr-Generalität habe ich mich mit dem Land und den Menschen beschäftigt“, betont Erös, der während der gesamten rund zweieinhalb Stunden kaum ein gutes Haar an Militärführung und Politik auf Bundes- wie auf EU-Ebene lässt. „Ihr Versagen hat den Einsatz ab 2003 zu einem Debakel werden lassen“, so seine Überzeugung. „Dabei hat das Land nie Militär, sondern zivile Hilfe gebraucht.“