Gewerbe in Wachtberg : Läden im Berkumer Einkaufszentrum reagieren auf Corona-Beschränkungen

Am Sonntag drücken sich zwei Spaziergänger die Nase am Schaufenster des geschlossenen „Lumis“ am Bernareggio-Platz platt. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Berkum Corona macht auch vielen Geschäften im Berkumer Einkaufszentrum zu schaffen. Einige setzen auf Lieferservice. Während das Gartencenter und der Frisör schließen, bleibt das „Depot“ allen Gerüchten zum Trotz offen.

Den neuerlichen Ansturm auf Toilettenpapier, Schlangestehen auf Abstand an den Kassen oder Schließungen hat das Einkaufszentrum (EKZ) westlich und östlich des Wachtbergrings in den letzten Wochen gesehen. Beinahe alle Ladenbetreiber mussten auf die Einschränkungen wegen der Infektionsgefahr reagieren. Während Nahversorger bei vereinzelten Waren wie Toilettenpapier erneut die Einkaufsmengen begrenzten, schränkten andere ihre Öffnungszeiten ein oder schlossen die Türen ganz.

Laut einem Insider verlässt der nunmehr fünfte Mieter im Gartencenter nach nur wenigen Monaten Betrieb die Geschäftsräume am Wachtbergring. Der Betreiber selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, doch der Vermieter bestätigte das Aus für den Laden. Corona sei nur einer der Gründe gewesen, sagte eine Angestellte und überraschte mit einem straffen Zeitplan: „Wir sind beim Packen und am Montag weg.“ Danach würde der Laden umgebaut. Über einen möglichen Nachfolger ist nichts bekannt.

Das Zoo-Fachgeschäft im Gartencenter bleibt geöffnet

Einkaufszentrum in Berkum : Das Gartencenter in Wachtberg schließt

Die Parfümerie Rüdell hat sogar eine Hotline eingerichtet

„Es läuft in geregelten Bahnen, wir machen alle das Beste daraus“, sagte er. Auch wenn die meisten Geschäftsleute sich derzeit wegen der Auswirkungen der Pandemie mit Investitionen eher zurückhalten, scheinen selbst für das seit Jahren leerstehende, ehemalige Burger-Restaurant „Lumis“ Lösungen in der Luft zu liegen. „Wir führen eine Reihe von interessanten Gesprächen“, verriet Vermieter Rüdell-Overkämping. Wer oder was sich in den Räumen ansiedeln werde, stehe jedoch noch nicht fest.