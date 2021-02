Zur Verbesserung des Distanzunterrichtes : Schulkinder erhalten digitale Endgeräte

Wachtberg Die Gemeinde Wachtberg stattet Schulkinder mit digitalen Endgeräten aus, um einen besseren Distanzunterricht gewährleisten zu können. Jetzt soll auch der WLAN-Empfang in den Schulen aufgerüstet werden.

Die Schulen seien auf die Gemeinde zugekommen, sagte Pressesprecherin Margrit Märtens. Nachdem entsprechende Förderanträge gestellt und bewilligt waren, wurden im vergangenen Oktober 157 Lenovo-Geräte bestellt. Einen Monat später schon packte die Gemeinde die Tablet-PC’s für Schüler und Lehrer aus. Allerdings kamen nicht alle Schulen sofort in den Genuss der neuen Technik. Zuerst mussten passende Lizenzen gekauft sowie auf allen Geräten die notwendigen Programme installiert und eingerichtet werden. So kamen die ersten Geräte im Januar, die letzten Mitte Februar in den Schulen an.

Knapp wird es allerdings mit dem verfügbaren Datenvolumen in den Schulen. Mit zarten 16 Mbit pro Sekunde Datendurchsatz arbeiten die Grundschulen aktuell. In der Hans-Dietrich-Genscher-Schule sind es zurzeit 50 Mbit/s. „In der letzten Digitalpaktkonferenz gab es neue Informationen zu Erweiterungsmöglichkeiten“, berichtet Märtens. Im Rahmen der technischen Möglichkeiten vor Ort könnten per Tarifanpassung an den Grundschulen in Adendorf und Berkum sowie an der Hans-Dietrich-Genscher-Schule die Daten in Kürze mit 100 Mbit/s fließen. Für den Niederbachemer Lehrbetrieb wären kurzfristig 175 Mbit/s technisch möglich, in Villip sogar 250. Einzig am Schulstandort Pech sind die technischen Voraussetzungen vor Ort für eine Aufstockung nicht vorhanden.