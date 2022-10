Im Halbfinale durchgesetzt : Wachtbergerin Anny Ogrezeanu steht im „The Voice“-Finale

Wachtberg Eine Wachtbergerin darf weiter vom großen Sieg bei der Castingshow „The Voice of Germany“ träumen: Anny Ogrezeanu zog am Freitagabend ins Finale ein.

Anny Ogrezeanu aus Wachtberg darf weiter vom ganz großen Triumph bei der TV-Casting-Show „The Voice of Germany“ träumen. Die 21-Jährige setzte sich am späten Freitagabend in der über dreieinhalbstündigen Livesendung aus einem Kreis von zwölf Halbfinalisten in einer Zuschauer-Abstimmung durch.