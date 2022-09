Nach Wasserschaden ist alles saniert : Der Jugendtreff in Fritzdorf ist wieder am Start

Der Jugendtreff in Fritzdorf ist wieder am Start

Fritzdorf Jugendliche erobern nach und nach wieder den restaurierten Jugendtreff in Fritzdorf. Dieser hatte vor rund einem Jahr aufgrund eines Wasserschadens schließen müssen.

Seit wenigen Wochen ist der Jugendtreff in Fritzdorf wieder regelmäßig geöffnet. Vor rund einem Jahr hatte Wasser infolge eines Starkregenereignisses dort große Schäden angerichtet. Zwar war die Sanierung schon vor den Ferien beendet. Wegen der langen Schließungszeit im Sommer entdeckten die Jugendlichen ihren Treff vor Ort aber erst nach den Ferien wieder. Maike Wilhelm, Leiterin der Einrichtung, berichtete von den Geschehnissen und den ersten Wochen.

Probleme im Souterrain

Immer wieder hatte es Schwierigkeiten mit Wasser in den Souterrain-Räumen gegeben, erinnerte sich die Sozialarbeiterin. Als das Wasser vom Hügel hinter dem Haus nach einem Starkregen durch Wände und Steckdosen sickerte, habe die Gemeinde die Reißleine gezogen. Monatelang dauerte die Trocknung mit den entsprechenden Geräten. „Man hatte aber schon angefangen, den Hügel abzutragen, neu abgedichtet und das Gefälle verändert“, sagte die Mitarbeiterin der katholischen Jugendagentur. Dazu wurden ein neuer, großer Abfluss und L-Steine als Wasserbarriere zwischen Hügel und Haus installiert. Jetzt sorge sie sich nicht mehr bei jedem stärkeren Regen, dass ein Anruf ihr Hiobsbotschaften von Wasserschäden im Treff überbringt, sagte die Leiterin erleichtert.

Frische Farben an den Wänden

Diese Sicherheit, die frischen Farben an den Wänden, neue Möbel und viele neue Spiele aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ boten die perfekte Grundlage für den neuen Neustart im insgesamt zehnten Jahr des Bestehens. Mit dem Angebot kamen auch die Kinder und Jugendlichen. Einige von ihnen hatten zuvor den Treff in Adendorf genutzt. Schön fänden viele Jugendliche aus Fritzdorf, dass sie jetzt wieder einen Treffpunkt haben, den sie eigenständig erreichen können, berichtete die Fachfrau. So sind sie nicht mehr auf das Elterntaxi angewiesen. „Auch das Gewinnen von Selbstständigkeit gehört ein Stückweit zur Entwicklung“, sagte Wilhelm.