Bäume sollen im Herbst kommen : Neuer Pecher Spielplatz wird gut angenommen

Wachtberg Der Spiel- und Sportplatz in Pech erstrahlt in neuem Glanze. Fünf Jahre lang hat sich eine Elterninitiative für den Ausbau eingesetzt.

Elterninitiative setzte sich für Modernisierung ein

Dieses Ziel scheint erreicht. Selbst am vergangenen Wochenende, bei bedecktem Himmel und im Vergleich zu den Vortagen sehr moderaten Temperaturen, kickten knapp zehn Jugendliche auf dem Mehrzweckfeld, auf dem Spielplatz wurde geschaukelt. „Einfach cool“, lautete das knappe, allgemeine Statement zum Platz. „Man kann hier ziemlich viel machen.“ Zusätzlich zu den gängigen Sportarten können die Kinder und Jugendlichen neben dem eingezäunten Spielfeld auf einem Trampolin Muskeln und Gleichgewicht spielerisch trainieren. Wer es diffiziler und konzentrierter mag, hat an der Kletterwand seinen Spaß. Für die jüngeren bietet der klassische Spielplatzbereich mit den neuen Geräten vielfältige Spielmöglichkeiten.

Baumpflanzungen folgen im Herbst

Weil auch das Außengelände der benachbarten Turnhalle und der angrenzende Parkplatz deutlich zu wünschen übrigließen, hatte die Gemeinde das gesamte Areal in den Blick genommen. So wurden auch die Zuwegung vom Parkplatz zum Spielplatz, unterhalb und neben der Turnhalle, der Parkplatz selbst und der dortige Hang in die Neugestaltung einbezogen.

Verwunderte Ortsansässige beobachteten in diesem Monat mehrere Lastwagen, die ihre Ladungen am Hang zum Parkplatz abkippten. Die Kipper enthielten außer dem Untergrund für den Hang nach Angaben von Bürgermeister Jörg Schmidt eigens für die Bepflanzung und für die neue Einsaat vorgesehenen abgemagerten Boden. Einheimische Stauden und eine Regional-Saatgut-Mischung seien bereits in die Erde gebracht. „Die ergänzenden Baumpflanzungen sollen im Herbst folgen“, informierte Schmidt. In Betracht kämen Baumarten, die mit dem Klimawandel, insbesondere mit dem Trockenstress zurechtkämen.