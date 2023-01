Wachtberg-Villip : Wasserrohr gebrochen, Straße unterspült, Bus 855 gestoppt

In Wachtberg-Villip ist eine Wasserleitung geplatzt und hat an der Villiper Hauptstraße einen größeren Schaden verursacht. Die Buslinie 855 war hiervon betroffen.

Große Mengen Wasser strömten am Montagnachmittag über die Villiper Hauptstraße. An der Ecke zur Straße Im Bruch war eine Wasserleitung geplatzt. Das Wasser floss oberirdisch über den Asphalt und unterspülte zusätzlich unterirdisch die Fahrbahn. Zeitweise fiel bei Anwohnern die Wasserversorgung aus. Techniker der zuständigen Enewa rückten aus. Polizisten sperrten einige Bereiche der Straße ab. Nach GA-Informationen konnte die Sicherheit der Fahrbahn zunächst nicht garantiert werden. Deshalb fiel auch die Buslinie 855 am Montagabend im betroffenen Bereich aus. Fahrgäste eines betroffenen Busses mussten zu Fuß zur nächsten Haltestelle gehen.