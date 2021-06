Widrige Witterungsbedingungen zwingen zu 14-stündiger Unterbrechung : Regen und Nebel können Manthey-Team auf dem Nürburgring nicht stoppen

Dreikampf in der Anfangsphase: Luca Stolz (HRT Mercedes) vor Kevin Estre (Manthey-Porsche) und Nicky Catsburg (Rowe BMW). Foto: Oliver Ermert

Nürburgring Passend zum 25-jährigen Firmenjubiläum feierte das Manthey-Team seinen siebten Sieg beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Matteo Cairoli, Michael Christensen und Kevin Estre platzierten „Grello“, den gelb-grün leuchtenden Porsche 911 GT3, vor einem Rowe-BMW, der von Connor De Phillippi, Martin Tomczyk, Sheldon van der Linde und Marco Wittmann pilotiert wurde. Platz drei ging an einen Mercedes-AMG GT3 des Getspeed-Teams, an dessen Volant sich Maximilian Götz, Daniel Juncadella und Raffaele Mariello abwechselten.

Regenfälle und hartnäckige Nebelschwaden führten zu einer 14-stündigen Unterbrechung des Rennens. Die Siegermannschaft schaffte lediglich 59 Runden oder 1497,3 Kilometer. Dies war die kürzeste Distanz, die in dem seit 1970 ausgetragenen Klassiker vom Gewinnerteam zurückgelegt wurde. Damit wurde die „Rekordmarke“ aus dem Jahre 1992 unterboten. Der damalige Sieger absolvierte immerhin 76 Runden. Die längste Distanz wurde 2014 gefahren: Die damaligen Erstplatzierten legten 159 Runden oder 4035,1 Kilometer zurück.

Die diesjährigen Vorbereitungsrennen – zwei NLS-Läufe und die 24-Stunden-Qualifikation hatten Manthey und Frikadelli gewonnen; so galten die Porsche-Fahrzeuge als Favoriten. Bei wechselnden Wetterbedingungen in den einzelnen Qualifyings hatten jedoch andere die Nase vorn. Die Pole Position sicherte sich Nick Yelloly auf einem weiteren Rowe-BMW. Manthey-Startfahrer Kevin Estre musste das Rennen von der elften Position aufnehmen. Ähnlich schlecht war das Training für die Frikadelli-Porsche gelaufen. Sie belegten in der Startaufstellung lediglich die Plätze zwölf und 17.