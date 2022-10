Handball-Regionalliga​: TSV Bonn rrh. kann noch gewinnen​

Bonn Die Regionalliga-Handballer der TSV Bonn rrh. setzen sich beim HC Weiden mit 33:29 durch und geben die Rote Laterne ab.

Die Handballer der TSV Bonn rrh. haben das Siegen nicht verlernt. Am sechsten Spieltag der Regionalliga Nordrhein sicherten sich die Beueler mit dem verdienten 33:29 (14:11)-Auswärtserfolg beim heimstarken HC Weiden 2018 den ersten Saisonsieg. Damit gab die TSV die Rote Laterne an den nächsten Gegner MTV Rheinwacht Dinslaken ab.

Alles, was in den letzten Trainingseinheiten geübt wurde, klappte bei den Beuelern in einem erfreulich hohen Maße: Die technischen Fehler und Fehlwürfe wurden signifikant minimiert, die Abwehr stand nach einer kurzen Anlaufphase stabil. „Uns ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Es war wichtig, dass wir unsere auch in den vergangenen Spielen phasenweise gute Leistung endlich mit Punkten belohnt haben“, freute sich TSV-Coach Frank Berblinger.