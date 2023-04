Fußball-Mittelrheinliga Hennef-Trainer Glatzel muss wieder improvisieren

Der Jubel über den in Unterzahl schwer erkämpften 2:0-Heimerfolg gegen TuS Königsfeld dürfte dem SV Siegburg 04 im Abstiegskampf neuen Mut und Selbstvertrauen geben. „Was die Mannschaft eine Halbzeit mit zehn Mann abgeliefert hat, ist aller Ehren wert“, lobte 04-Sportchef Oliver Bonato. Doch tabellarisch hat der jüngste Sieg die kritische Situation kaum entspannt, zumal sowohl BW Friesdorf als auch Fortuna Köln II ebenfalls Punkte einfuhren. So blieb die Elf von Trainer Alexander Voigt auf einem Abstiegsrang mit vier Zählern Rückstand ans rettende Ufer kleben. Mit dem Gastspiel in Beeck und nächste Woche gegen Hohkeppel stehen den Kreisstädtern zwei hohe Hürden bevor. „Ich bin der Meinung, dass in der Liga jeder jeden schlagen kann. Also warum sollten wir nicht positiv in die Spiele gehen“, erklärt Bonato.