Mondorf will Erfolgsserie ausbauen, SSF-Fortuna-Damen sind Außenseiter : Mut zeigen gegen das Starensemble

Mondorf will Erfolgsserie ausbauen, SSF-Fortuna-Damen sind Außenseiter

BONN/NIEDERKASSEL Die Zweitliga-Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn stehen gegen den BBSC Berlin erneut vor einer hohen Hürde. Dagegen peilen die Herren des TuS Mondorf gegen den FC Schüttorf 09 den vierten Sieg in Folge an.

Mit dem BBSC Berlin erwarten die Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn am Samstag (18 Uhr) ein Starensemble der 2. Bundesliga Nord in der Hardtberghalle. Denn nicht weniger als die Hälfte des zwölfköpfigen Kaders der Hauptstädterinnen ist bundesligaerprobt.

So verwundert es nicht, dass das Team im vergangenen Jahr die coronabedingt abgebrochene Saison auf dem zweiten Tabellenplatz beendete. In dieser Spielzeit stehen sechs Siegen vier Niederlagen gegenüber. Alle Pleiten kassierte der BBSC gegen die Top-Teams der Liga – Leverkusen, Köln und Essen. Aktuell rangieren die Gäste in der Tabelle nur auf Platz zehn und damit zwei Plätze hinter Bonn. Allerdings haben sie auch vier Spiele weniger absolviert als die Bonnerinnen.