Supermarkt in Plittersdorf : 95-Jährige nach Unfall auf Parkplatz gestorben

Bonn Eine 95-jährige Frau ist am Dienstagvormittag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Bonn-Plittersdorf vom Auto einer 87-Jährigen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Jetzt erlag die 95-Jährige ihren Verletzungen.

Beim Rangieren aus ihrer Parklücke hat eine 87-Jährige am Dienstagvormittag gegen 11.35 Uhr zwei Frauen angefahren und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, parkte die Frau ihr Auto rückwärts aus der Parklücke auf dem Gelände eines Supermarktes an der Kennedyallee in Plittersdorf aus und erfasste dabei eine 95-Jährige und deren 49-jährige Begleiterin. Die beiden Frauen waren gerade dabei, an der gegenüberliegenden Parklücke Einkäufe in ihr Auto zu laden.