Initiative des Vereins Bürger Bad Godesberg : Baumpfad im Kurpark soll Schülern die Natur näherbringen

Bad Godesberg Der Verein Bürger Bad Godesberg legt mit fachmännischer Unterstützung einen Baumpfad im Stadtpark an. Es soll zwei Wege geben, die Besucher zu den verschiedensten Bäumen führen. Rund 60 Bäume sollen durch Schilder markiert werden.

Gartenmeister unterstützt Verein Bürger Bad Godesberg

Dabei hat er auch eine „kleine Baumbiologie“ erarbeitet. „Mit ihren markanten Wuchsformen und kraftvollen ihrer Schönheit sind sie in der Landschaft, in Parks und auf Stadtplätzen große Gestaltungselemente und bestimmen so den Charakter und die Stimmung derselben“, schreibt er darin über Bäume. Klein sei auch schon in Gesprächen mit den zuständigen Stellen bei der Stadtverwaltung gewesen, auch, weil noch nicht klar sei, ob die Stadt sich an den Kosten beteilige, heißt es von Joachim Schäfer, erster Vorsitzender des Vereins.