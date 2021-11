Haus ist vorerst unbewohnbar : Feuerwehr rettet 29 Menschen bei Brand in Rüngsdorf

Foto: Ulrich Felsmann

Bad Godesberg Die Feuerwehr Bonn hat in den Morgenstunden einen Kellerbrand in Rüngsdorf gelöscht. Wegen starker Rauchentwicklung konnten sich zahlreiche Personen nicht mehr aus eigener Kraft in Sicherheit bringen.



Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr aufgrund von starker Rauchentwicklung in die Clara-Wieck-Straße in Rüngsdorf gerufen. Gegen 2.47 Uhr hatten sich Bewohner eines Mehrfamilienhauses gemeldet.

Wie die Feuerwehr am Einsatzort mitteilte, standen beim Eintreffen der Rettungskräfte zahlreiche Bewohner am Fenster oder auf dem Balkon und warteten auf Rettung. Eigenständig konnte keiner mehr das Haus verlassen. Sofort wurde die Alarmstufe erhöht und Unterstützung angefordert. Die Feuerwehr stellte tragbare Leitern auf und rettete so 29 Menschen. Fünf von ihnen wurden im Krankenhaus weiter behandelt. Bei ihnen besteht der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Mehrere Trupps der Feuerwehr durchsuchten zunächst mit Atemschutz das Treppenhaus und den Keller nach verletzten Personen ab und starteten die Löscharbeiten von innen.

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Zusätzlich gingen die Feuerwehrleute auch über die Kellerschächte gegen die Flammen vor. Hohe Temperaturen in den Räumen erschwerten die Arbeit, teilte die Feuerwehr mit. In den Kellerräumen hatte sich nach den ersten Beobachtungen der Feuerwehr eine enorme Hitze gebildet: Schon während des Einsatzes sahen die Rettungskräfte Risse am Gebäudesockel, die teilweise bis ins erste Obergeschoss reichen. Um eine Gefährdung der Einsatzkräfte zu verhindern, flutete die Feuerwehr das Gebäude mit Schaum.

Das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner, die nicht im Krankenhaus behandelt wurden, konnten mit einem Bus der SWB in eine vom Sozialamt organisierte Notunterkunft gebracht werden. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt.

(ga)