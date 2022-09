Feuerwehreinsatz am Sonntag : Zweimaliger Brandstifter hat nichts mit drittem Feuer in Mehlem zu tun

Foto: Axel Vogel

Mehlem Der dritte Brand in der Straße Am Nippenkreuz in Mehlem hat nichts mit den beiden Brandstiftungen davor zu tun. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Nach dem mittlerweile dritten Brand innerhalb weniger Wochen in der Straße Am Nippenkreuz in Mehlem steht fest: Das Feuer am Wochenende in einem Mehrfamilienhaus „steht nicht in Zusammenhang mit den beiden Bränden davor“. Das teilte Polizeisprecher Simon Rott auf GA-Anfrage mit. „Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.“

Am Sonntag brach das Feuer in einer Wohnung im zweiten Stock aus. Zeugen hatten sofort die Feuerwehr alarmiert. Es befand sich nach deren Aussage niemand in der Wohnung. Offenbar waren Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. Bis auf die Brandwohnung konnten alle anderen Wohnungen wieder bezogen werden.