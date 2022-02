Bad Godesberger Karnevalsnachwuchs : Kleine Freuden für junge Tänzer

Bad Godesberg Süße Entschädigungen für Karnevalsabsagen – Junge Karnevalstänzer müssen auch in diesem Jahr auf ihre großen Auftritte verzichten. Damit die tollen Tage nicht ganz spurlos an dem Nachwuchs vorbeigehen, hat der Festausschuss sich Gedanken gemacht.

Die Mitglieder der Tanzgruppen der Lannesdorfer KG Fidele Möhne hatten wenigstens die Chance, bei den Anfang November 2021 erfolgten beiden einzigen Bad Godesberger Karnevalsveranstaltungen im Festzelt auf dem Dorfplatz an der Drachenburgstraße „Jecke Stimmung“ einzufangen. Dann kam wegen Corona das schnelle Aus auch für die Fidele-Möhnen-Tanzgarden.

210 Mitglieder gibt es aktuell in den Tanzgarden der Bad Godesberger Karnevalsvereine, und die Trainerinnen und Trainer hoffen, dass die Kinder und Jugendlichen nach der erneuten Corona-Zwangspause in der nächsten Karnevalssession wieder ihr tänzerisches Können vor großem Publikum präsentieren können. In neun dem Festausschuss Godesberger Karneval angeschlossenen Gesellschaften tanzen insgesamt 210 Kinder und Jugendliche von zweieinhalb bis etwa 16 Jahre, erläutert die Jugendbeauftragte des Festausschusses, Cornelia Orts. Und Festausschuss-Präsident Armin Weins ist mit seinen Vizepräsidenten Dieter Nussbaum und Denise Schmitz erfreut, dass der Ausschuss der Kinderkommandanten unter der Leitung von Petra Junchen die Idee hatte, den Tanzkindern eine Freude zu machen trotz der Veranstaltungsabsagen.