Neue Ausstellung im Glaskarree : Leichtigkeit mit schwerem Material

Bad Godesberger Neue Ausstellung im Glaskarree ist bis zum 24. Juli zu sehen. „Die Leichtigkeit des Seins“ zeigt Werke dreier Künstler.

Die neue Kunstausstellung „Die Leichtigkeit des Seins“ zeigt im Glaskarree Malerei und Skulpturen. Darunter sind porträthafte Bilder, abstrakte Landschaften und Steinblöcke, die in schwungvolle Formen gebracht sind.

Die Bilder von Nike Seifert wirken nur auf den ersten Blick abstrakt, entwickeln jedoch bei genauerem Hinsehen gegenständliche Bezüge. Dann entdeckt man Figuren, Vulkangestein, und Landschaften. Die Künstlerin nutzt unterschiedlichste Materialien wie Kreide, Pigmente und Lacke, die sie in mehreren Schichten und in langwierigen Arbeitsprozessen auf-, aber auch wieder abträgt. Mit dieser außergewöhnlichen Technik erzeugt sie besondere Wirkungen und reliefartige Strukturen.

Zwischen Leichtigkeit und Schwere

Die Bildhauerin Riccarda Menger arbeitet mit der Spannung zwischen der Leichtigkeit der Form und der Schwere des Ausgangsmaterials, vorzugsweise in Stein, Granit, Marmor und Diabas. Ein Aufbrechen der Oberfläche durch rhythmische Einschnitte mit der Flex transformieren die harten Steinblöcke in bewegte Formen. „Den Werken verleiht das Bewegliche Lebendiges, Leichtes und stellt im metaphorischen Sinne die Frage nach der eigenen inneren Beweglichkeit“, erklärt Menger. Ihre Werkstatt betreibt die Bildhauerin in der Natur des Bergischen Landes zwischen Köln und Düsseldorf.